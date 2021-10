Botucatu recebe Campanha de Prevenção do Câncer de Próstata durante o “Novembro Azul”

No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde, através das Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família promoverá durante o mês de novembro a Campanha de Prevenção do Câncer de Próstata.

Todos os homens (sintomáticos ou sem sintomas) com idade superior a 45 anos devem procurar a unidade mais próxima de sua residência para o agendamento do exame ou consulta conforme cronograma e programação estabelecida pelas equipes.

O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura.

Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina ou no sêmen.

A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco (tabagismo e antecedentes familiares de câncer de próstata), ou 50 anos sem estes fatores de risco, devem ir em uma Unidade de Saúde para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico). Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal.

Outros exames poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer de próstata: USG de Próstata e as biópsias, que retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas pelo ultrassom transretal.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100