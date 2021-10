Caio desenvolve equipamento de biossegurança para ônibus

Tempo médio de instalação é de 50 minutos e o aparelho não fica visível no salão interno

Da Redação

A equipe de Inovação e Produtos Especiais da Caio – OniPlus desenvolveu o HALO-LED, que garante a qualidade do ar no salão interno dos ônibus, em locais fechados e com alto fluxo ou concentração de pessoas.

O equipamento testado nos ônibus urbanos da Caio, possui tecnologia de oxidação avançada, resultando na biossegurança do salão interno das carrocerias por meio da purificação do ar, por sistema de atomização de peróxido de hidrogênio (H2O2), com a finalidade de mitigar do ar e superfícies vírus, bactérias, mofos, fungos, compostos orgânicos voláteis, alergênicos, odores e fumaça.

O peróxido de hidrogênio (H2O2) é uma solução que se dissipa facilmente em contato com o ar e é amplamente utilizado pela indústria de detergentes, alvejantes, sabões e, na medicina, como desinfetante ou agente esterilizante.

O tempo médio de instalação é de 50 minutos e o aparelho não fica visível no salão interno. Outro atributo é que o equipamento possui baixo consumo de energia.”

A nova tecnologia proporciona economia ao operador, pois, com a ação ativa (sistema de purificação contínua) no ar e nas superfícies, quanto mais o veículo estiver em operação, mais eficiente o sistema se torna, saturando o ar por meio da equalização interna, auxiliando no tratamento de outros contaminantes trazidos pelos passageiros e pela abertura das portas.

Sendo assim, a higienização do salão interno acontece sem a necessidade de o veículo permanecer parado ou da aplicação de produtos por mão de obra especializada, que utiliza EPIs, além de controles, estocagens e descartes com respeito às regras ambientais, itens que representam custos elevados ao frotista.

O equipamento também possui um prático sistema incorporado ao painel do motorista, que aponta se a emissão do componente purificante está efetiva, mostrando a confiabilidade do produto.