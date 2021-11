Morre a professora Nádia Paganini Burini, fundadora do Liceu Botucatu

Professora Nádia também foi uma mulher empreendedora

Da Redação

A educação de Botucatu está em luto. Morreu neste domingo, 31 de outubro, aos 75 anos a professora Nádia Lúcia Paganini Burini, fundadora do Liceu Botucatu, uma das escolas da rede privada com maior tradição e sucesso da região.

As causas da morte não foram informadas e professora Nádia Lúcia deixa os filhos Paulo, Caio, Franz e Lissandra. O velório ocorre no Complexo Funerário de Botucatu, sendo que o sepultamento ocorre nesta segunda-feira, 1º de novembro, as 16 horas, no Cemitério Portal das Cruzes.

Com uma vida dedicada à educação, professora Nádia também foi uma mulher empreendedora. Em 1979 fundou a escola Reino Encantado, que viria a dar origem ao Liceu de Botucatu. Passou por diversos endereços conforme a instituição crescia.