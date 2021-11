Botucatu: Vigilância Ambiental resgata espécie de morcego ainda não catalogada na região

Animal foi identificado como sendo da espécie Cynomops abrasus

Da Redação

A Vigilância em Saúde Ambiental (VAS) de Botucatu resgatou neste domingo, 31 de outubro, uma espécie ainda não catalogada de morcego na região Sul da Cidade.

O animal foi identificado como sendo da espécie Cynomops abrasus, morcego com dieta insetívora, ou seja, que se alimenta de insetos. Eles são muito importantes para o meio ambiente, pois numa noite cada indivíduo pode se alimentar de mais de 200 insetos.

Com este espécime são 39 espécies de morcegos catalogadas somente na região de Botucatu. De acordo com a VAS, a partir de outubro ocorre período de reprodução de morcegos, sendo que a prevalência destes animais na área urbana será mais frequente.

Os morcegos são animais silvestres protegidos por lei, pois são importantes para o meio ambiente, realizando o controle da população de insetos, dispersão de sementes, polinização, entre outros benefícios, portanto não devemos matá-los.

Morcegos insetívoros, frugívoros e nectarívoros, os mais comuns na área urbana, não são alvos de controle em saúde pública, portanto somente deverão ser resgatados em situação de risco, ou seja, caídos e/ou pousados em locais não habituais à espécie, onde serão encaminhados para exame laboratorial para diagnóstico de raiva.

Os morcegos são reservatórios naturais do vírus rábico, portanto não devemos manuseá-los, pois a mordida é uma defesa e, caso estejam infectados, poderão transmitir a raiva. Quando uma pessoa tem contato acidental com um morcego, ela deverá passar por avaliação médica por se tratar de exposição de risco para o vírus rábico. No caso de cão ou gato contactante, será adotado um protocolo de vacinação antirrábica para esses animais.

Vários são os fatores que podem contribuir para a queda dos morcegos e algumas espécies de insetívoros não conseguem levantar voo diretamente do chão, por isso é comum encontrarmos estes animais de hábitos noturnos caídos durante a luz do dia.

Ao se deparar com um morcego vivo ou morto nesta condição é importante isolá-lo, colocando um balde ou uma caixa de papelão em cima dele, impedindo que animais e pessoas tenham contato com o mesmo.

Caso um morcego entre voando no interior do imóvel, o recomendável é apagar as luzes, feche as portas internas e deixe a janela aberta para que ele possa sair. A Vigilância Ambiental em Saúde realiza as orientações para desalojar os morcegos do forro de uma edificação, sendo que esta ação não poderá ser realizada neste período de reprodução.

A Vigilância Ambiental em Saúde atende de segunda a sexta-feira das 7:30 as 17:00 pelo telefone 150 ou 3811-1609. Após o horário comercial, finais de semana e feriados, o plantão da Vigilância Ambiental em Saúde deverá ser acionado pelo 199 da Guarda Civil Municipal.