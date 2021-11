Polícia identifica autores de homicídio contra trabalhador rural em Itatinga

Da Redação

A Polícia Civil identificou os quatro autores do homicídio que vitimou um trabalhador rural, de 33 anos, na Praça Padre Antonio Bernardes Soares, na Vila São Joao, em Itatinga. Um jovem foi capturado, na manhã de quarta-feira (27), e uma mulher se entregou.

No último dia, a vítima teria se desentendido com os acusados, momento em que foi agredido e atingido por golpes de faca e não resistiu aos ferimentos. Na ocasião, os fatos foram registrados no plantão de Botucatu e as investigações prosseguiram pela delegacia local.

O minucioso trabalho de inteligência, apoiado em oitiva de testemunhas e outras técnicas de investigação, dos agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Itatinga, possibilitou a identificação de uma mulher e três homens envolvidos na prática criminosa.

As prisões temporárias dos suspeitos foram requisitadas ao Poder Judiciário, que prontamente deferiu à solicitação. A mulher se apresentou voluntariamente na delegacia, após o término do período flagrancial, para prestar esclarecimentos em relação aos fatos.

Na manhã do dia 27, os policiais civis, com apoio de guardas municipais, desencadearam uma ação e conseguiram capturar mais um dos autores. O jovem de 22 anos, natural de Rio Real (BA), estava abrigado na casa de parentes na região central da cidade de Itatinga.

As forças de Segurança de Itatinga continuam à procura dos outros homens envolvidos no crime para sejam capturados e permaneçam à disposição da justiça.