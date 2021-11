Rede Municipal de Avaré reinicia aulas obrigatórias na quarta-feira, 3 de novembro

As escolas municipais voltarão a atender 100% de sua capacidade

Da Redação

A Rede Municipal de Ensino reinicia as aulas presenciais obrigatórias na quarta-feira, 3 de novembro. Com isso, as escolas municipais voltarão a atender 100% de sua capacidade, sem o distanciamento de 1 metro, conforme determina o Governo Estadual.

A Secretaria Municipal de Educação ressalta que as unidades escolares vão continuar adotando protocolos sanitários como uso de máscara e álcool em gel.

Exceções

A obrigatoriedade não se aplica aos casos previstos na Deliberação CEE 59/2006, que estabelece condições especiais para alunos cujo estado de saúde exija cuidados.

Também estão dispensadas gestantes ou puérperas, assim como alunos a partir de 12 anos que pertençam ao grupo de risco para Covid-19 e que não tenham completado o ciclo vacinal contra a doença.

Nestes casos, a Educação vai disponibilizar ensino por meio de plataformas digitais, atividades impressas e aulas remotas conduzidas pelo próprio professor da turma, entre outros meios específicos.