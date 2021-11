Botucatu tem 22 vagas de trabalho disponíveis; confira as oportunidades:

Vagas podem ser preenchidas a qualquer momento

Da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) divulgou as vagas de emprego para esta semana em Botucatu, nos mais diferentes níveis de escolaridade. Ao todo são 22 oportunidades. As vagas podem ser preenchidas ou excluídas do sistema a qualquer momento.

O PAT de Botucatu fica na Rua Dr. Cardoso de Almeida, 1001 (Casa do Cidadão) e funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h30. Deve-se respeitar todos os protocolos sanitários neste momento de pandemia.

É recomendável que o candidato interessado tenha em mãos a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além do Número de Identificação Social (NIS), Cadastro de Pessoa Física (CPF). Informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3815-8805.

Confira as vagas disponíveis:

Acabador de mármore e granito 01

Ajudante de cozinha 02

Ajudante de eletricista 01

Analista contábil 01

Auxiliar de limpeza 04

Auxiliar técnico de montagem 01

Borracheiro 01

Corretor de imóveis 01

Costureira em geral 01

Cozinheiro de restaurante 01

Dedetizador 01

Eletricista 01

Eletricista de instalações de veículos automotores 01

Operador de caixa 01

Pintor industrial 01

Porteiro de edifícios 01

Reformador de móveis 01

Vendedor interno 01