Rede estadual de ensino define calendário para o ano letivo de 2022

Aulas terão início em 2 de fevereiro com término em 23 de dezembro

Da Redação

O Governador João Doria detalhou, nesta quarta-feira (3), o calendário definido pela Secretaria de Educação para o ano letivo de 2022 em toda a rede estadual de ensino. As aulas para cerca de 3,5 milhões de alunos ocorrerão entre 2 de fevereiro e 23 de dezembro, nas 5400 escolas mantidas pelo Governo de SP nos 645 municípios do estado.

“Teremos um calendário completo, pleno, com crianças e adolescentes do estado de SP voltando a estudar, a se alimentar e a estarem protegidos e amparados pela rede pública de ensino. E isso se deve ao avanço da vacinação. SP sempre defendeu que a vacina salva”, destacou Doria.

O calendário do ano letivo de 2022 prevê recessos ao final do primeiro e terceiro bimestres. As férias serão mantidas nos meses de julho e janeiro. Também estão previstos dois períodos para recuperação nas férias entre 4 e 21 de janeiro e 11 e 22 de julho.

As Semanas de Estudos Intensivos continuam em momentos-chave de cada bimestre para reforçar, recuperar e aprofundar as aprendizagens essenciais para o percurso educacional dos estudantes. O calendário prevê ainda as datas para os conselhos de classe bimestrais e reuniões de planejamento/replanejamento e formação.

“O foco total será recuperar a aprendizagem perdida pelos nossos estudantes na pandemia. No primeiro dia útil de janeiro de 2022 já teremos aulas de recuperação, como também ocorreu em janeiro deste ano. Não podemos deixar nenhum aluno para trás”, ressaltou o secretário da Educação de SP, Rossieli Soares.

Sobre a rede estadual de ensino

O Governo de SP mantém um total de 5400 escolas e atende a cerca de 3,5 milhões de alunos nos 645 municípios do estado. A rede estadual conta atualmente com 1.077 escolas no Programa de Ensino Integral (PEI) e para 2022 estão previstas mais 953 unidades, totalizando 2.030 escolas deste modelo.

Serão mais de 1 milhão de vagas em tempo integral a partir de 2022. Assim, a rede estadual de SP irá antecipar e superar em dois anos a meta 6 do Plano Nacional da Educação de ter 25% dos alunos em tempo integral até 2024.

Calendário letivo para 2022

Confira abaixo as principais datas:

• Recuperação nas férias: entre 4 e 21 de janeiro

• Início do ano letivo: 2 de fevereiro

• Período primeiro recesso (fim do primeiro bimestre): entre 18 e 22 de abril

• Período das férias (fim do segundo bimestre): entre 11 e 25 de julho

• Recuperação nas férias: entre 11 e 22 de julho

• Período segundo recesso (fim do terceiro bimestre): entre 10 e 14 de outubro

• Encerramento do ano letivo: 23 de dezembro

Calendário por bimestre:

• 1º bimestre: 2 de fevereiro a 14 de abril

• 2º bimestre: 25 de abril a 8 de julho

• 3º bimestre: 26 de julho e 7 de outubro

• 4º bimestre: 17 de outubro a 23 de dezembro