São Manuel recebe Festival “Raízes & Frutos – Etnomúsica Paulista”

De 4 a 7 de novembro, o município de São Manuel recebe o Festival “Raízes & Frutos – Etnomúsica Paulista”, que promoverá shows presenciais gratuitos com artistas ligados às tradições musicais do estado de São Paulo. Os espetáculos, que incluem manifestações musicais caipira, caiçara, afro-brasileiras e com influências latino-americanas acontecerão no Teatro Municipal de São Manuel, respeitando todas as medidas de prevenção ao coronavírus. O encerramento do evento acontecerá no coreto da Praça Pereira Rezende.

Além dos shows, o Festival também vai promover rodas de conversa on line e oficinas presenciais com a participação de convidados especiais, sobre temas ligados à identidade cultural paulista.

Entre shows, oficina e debates virtuais, o evento reunirá intérpretes, instrumentistas, compositores, artesãos e grupos vinculados a folguedos e manifestações artísticas populares que buscam fortalecer a história e a cultura no Estado de São Paulo.

O evento é uma realização da Abacateiro Produção & Arte, com recursos da lei Aldir Blanc do Programa de Ação Cultural (ProAC) da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo, Governo Federal e apoio da Diretoria de Cultura de São Manuel. Não é necessária a retirada antecipadamente de ingresso, a entrada será por ordem de chegada.

Confira abaixo a programação completa, com shows, oficinas e rodas de prosa:

Shows

Dia 04/11 – 20h – Teatro Municipal –Entrada Gratuita

Show com Osni Ribeiro – cantor, compositor e violeiro de Botucatu/SP, que mescla com maestria as tradições da música caipira, baseada no som da viola, com uma linguagem contemporânea. Seu trabalho inclui releituras de compositores tradicionais de sua cidade e região como Raul Torres, Serrinha e Angelino de Oliveira.

Show com Douglas Germano – considerado um dos principais compositores da música brasileira na atualidade, já teve canções gravadas por artistas como Fundo de Quintal, Elza Soares e Juçara Marçal. Seu último álbum, intitulado “Escumalha”, foi aclamado pela crítica especializada como um dos melhores lançamentos do ano de 2019.

Dia 05/11 – 20h – Teatro Municipal – Entrada Gratuita

Show com Arnaldo Freitas e Júlio Santin – O encontro de dois grandes mestres da viola caipira. Arnaldo Freitas acompanhou Inezita Barroso por mais dez anos no programa Viola minha Viola, na TV Cultura. Júlio Santin é um violeiro que estabelece o mais profundo diálogo entre o Oeste Paulista e a música do Mato Grosso do Sul.

Show com o Grupo Paranga – criado na década de 70, pelos filhos do compositor Elpídio dos Santos, compositor de sucessos como “A Dor da Saudade” e “Você Vai Gostar” e outros tantos, imortalizados por artistas como Mazzarópi, Cascatinha e Inhana e Tonico e Tinoco, o grupo carrega do legado musical de Elpídio, uma fonte inesgotável de belas canções, ao mesmo tempo que mistura, com profunda sensibilidade, a contemporaneidade e a cultura tradicional de sua terra.

Dia -06/11 – 20h – Teatro Municipal – Entrada Gratuita

Show com Kátya Teixeira – cantora, instrumentista e compositora paulistana, que também é pesquisadora da cultura popular brasileira. Traz em seu trabalho musical o resultado de suas andanças pelo Brasil, garimpando saberes e sonoridades que incorpora a sua musicalidade, fazendo reverência aos mestres populares e as manifestações culturais autênticas do nosso país.

Show com Déo Lopes e Victor Mendes – Déo traz nas suas composições as tradições sambeiras, caiçaras e caipiras que são encontradas em todo o Vale do Paraíba e litoral sul de São Paulo. Com extensa discografia solo, também integra o grupo Trem da Viração. Nesse encontro com o cantor, compositor e instrumentista Victor Mendes, cujo trabalho casa a tradição e a inovação musical.

– Dia 07/11 – 19h – Coreto da Praça Pereira Rezende – Entrada Gratuita

Show com Tamoyo – grupo que experimenta as raízes etnomúsica brasileira misturadas à linguagem jazzística, samba e tendências do rock. Tocou no Festival do Caribe em Santiago de Cuba com grupos etno-musicais de Distintos países da América Latina na “Fiesta Campesina” em 2018.

Show com Cacique e Pajé – uma das duplas mais tradicionais e queridas da música caipira. De ascendência indígena, a dupla carrega características marcantes da música raiz, nos temas, arranjos e interpretações e ainda, mantém a tradição de subir ao palco apenas com as vozes e violas, para desfilar seus cururus, cateretês, toadas e modas de viola.

Oficinas presenciais e gratuitas em locais e horários a serem divulgados.

– A música do corpo – Percussão Corporal – com André Venegas (Barbatuques)

– Tecnologias e identidade cultural – com Fabius (Tamoyo)

– Encontro de Luthiers – com Valmir Rosa, Edilson Santos e Luciano Queiroz

Rodas de Prosa On Line e os shows gravados serão transmitidos pelo canal do Youtube da TV Abacateiro de 25 a 28 também no mês de novembro :

– Catiras e Fandangos – roda de prosa sobre as tradições ibéricas, ameríndias, caiçaras e caboclas; fusões do sapateado ibérico e do bate-pés indígena – Mediação: Ruth Rubbo – violeira, cantora e pesquisadora da cultura popular.

– O Cururu e o Samba Caipira – roda de prosa sobre as tradições trovadorescas caipiras – Mediação: Sérgio Santa Rosa – jornalista, autor do livro “Prosa de Cantador – a história e as histórias dos cururueiros paulistas”.

– Folias e Romarias – roda de prosa sobre as tradições católicas, o sincretismo religioso e as fusões etno-religiosas – com Fabius – violeiro, compositor, integrante do grupo Tamoyo, pesquisador e produtor cultural.

– Batuques – roda de prosa sobre as fusões afro-ibéricas encontradas nas Congadas, Umbigadas, Jogos e outras manifestações – Mediação: Chico Galvão – pesquisador e produtor cultural.

Mais informações e programação completa no site abre.ai/raizesefrutos