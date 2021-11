SP registra queda de 93% de mortes por Covid-19 desde abril

Ampla cobertura vacinal também resultou no total mensal mais baixo de mortes por Covid-19

Da Redação

O estado de São Paulo registrou, no último dia 2 de novembro, queda de 93% nas mortes por Covid-19 ante o início de abril. Com o avanço da vacinação, São Paulo também teve em outubro o mês com menos óbitos provocados pelo coronavírus desde abril de 2020, ainda no início da pandemia.

Na última terça, a Secretaria de Estado da Saúde computou 62 mortes por Covid-19 em São Paulo. O registro verificado no último dia 1º de abril foi de 890 pacientes infectados pelo coronavírus que não resistiram à doença.

O avanço da vacinação em São Paulo é decisivo para a queda expressiva de mortes causadas pela Covid-19 no estado. A proporção da população adulta com esquema vacinal completo saiu de 3,6% em 1° de abril para 88% até o início da tarde desta quarta.

A ampla cobertura vacinal em São Paulo também resultou no total mensal mais baixo de mortes por Covid-19 dos últimos 18 meses. Dados do sistema Sivep-gripe do Ministério da Saúde, que contabiliza óbitos por coronavírus em todo o país, registram 2.192 mortes em São Paulo em outubro – antes, o menor registro era o de abril de 2020, com 2.239 óbitos.

“Os números são reflexo da campanha de vacinação no estado de São Paulo, que tem hoje mais de 72 milhões de doses aplicadas. É fundamental que quem precisa da segunda dose vá aos postos de vacinação para estar totalmente imunizado”, disse o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

No total, São Paulo tem hoje 152.098 mortes e 4.407.756 casos de Covid-19. Destes, 4.237.381 tiveram a doença e já estão recuperados, incluindo 455.740 que foram internados e receberam alta hospitalar. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 25,94% e na Grande São Paulo é de 34,9%.

Nesta quarta, há 3.189 pacientes internados no estado, sendo 1.509 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 1.680 em enfermaria. No dia anterior, eram 1.556 pacientes em UTIs e 1.676 em enfermaria.