Acessos ao Certificado de Vacinação pelo Poupatempo Digital passam de 1,1 milhão

Os cidadãos de São Paulo contam com a facilidade de apresentar o Certificado de Vacinação contra Covid-19, o chamado “passaporte da vacina”, na tela do celular, por meio do aplicativo Poupatempo Digital. Em 2021, o documento exigido em alguns estabelecimentos e eventos foi acessado mais de 1,1 milhão de vezes no app, sendo 1 milhão na versão em português e outras 88 mil no comprovante em inglês.

O certificado digital de imunização tem a mesma validade e os mesmos dados do documento impresso, contendo datas das doses, nome do profissional vacinador, nome e registro da unidade de saúde, fabricante e o número do lote da vacina aplicada. Também é possível baixar e imprimir o documento, que pode ter sua autenticidade comprovada por meio do QR Code.

Pelo aplicativo Poupatempo Digital, é possível ainda obter a versão digital da carteira de vacinação, que permite acompanhar as datas das doses, e que já ultrapassa mais de 6,7 milhões de acessos. Além disso, para aqueles que ainda não se imunizaram ou que tem a terceira dose da vacina prevista, a ferramenta permite realizar o pré-cadastro, direcionado ao site Vacina Já – www.vacinaja.sp.gov.br, que diminui em até 90% o tempo de permanência no posto de saúde.

“Para garantir mais praticidade aos cidadãos, estamos investindo cada vez mais na digitalização de serviços, sempre atentos às necessidades da sociedade. O cidadão pode levar o comprovante de vacinação no celular e apresentá-lo nos locais que exigirem, com a mesma validade do documento em papel. A versão em inglês também está disponível”, afirma Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, que administra o Poupatempo no Estado.

Serviços digitais

Com o início da pandemia, em março do ano passado, a Prodesp, responsável pela transformação digital do Estado, ampliou a oferta de serviços digitais nos canais do Poupatempo. Atualmente, são quase 160 opções no portal – www.poupatempo.sp.gov.br -, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. Até o fim deste ano, o objetivo é chegar a 180 serviços digitais, e a mais de 240 em 2022.