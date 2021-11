Ciro suspende pré-candidatura após PDT aprovar PEC dos Precatórios

A PEC dos Precatórios viabiliza o lançamento do programa Auxílio Brasil de R$ 400, com o qual o governo Bolsonaro pretende substituir o Bolsa Família. Mas o texto precisa passar ainda por um segundo turno de votação na Câmara antes de ir para o Senado. Deputados da base bolsonarista e do Centrão exigiram mais recursos em emendas para garantir o quórum.

Dos 21 votos que o PDT tem na Câmara dos Deputados, 15 foram favoráveis à PEC dos Precatórios, que beneficia o governo. A proposta foi aprovada por 312 votos e, quatro a mais do que o necessário.

Nas redes, o partido foi bastante criticado pela ala da oposição. “Em 2018, três dos quatro candidatos do PDT a governador que foram para o 2° turno declararam voto em Bolsonaro. Hoje, o partido assinou um cheque de R$ 90 bi para viabilizar sua reeleição. Não sei se tem conserto. Estrago monumental”, tuitou o ex-prefeito Fernando Haddad (PT).

De acordo com o texto aprovado, que vem sendo chamado de ‘PEC do calote dos precatórios’, os precatórios para o pagamento de dívidas da União relativas ao antigo Fundef deverão ser pagos com prioridade em três anos: 40% no primeiro ano e 30% em cada um dos dois anos seguintes. Essa prioridade não valerá apenas contra os pagamentos para idosos, pessoas com deficiência e portadores de doença grave.