Rua Amando será o palco da performance “Caminho Segurando Arranjos” nesta sexta (5)

Da Redação

Integrando a mostra Mirante da Dança uma intervenção artística chamará a atenção do público nesta sexta-feira, 5 de novembro. A Rua amando de Barros, principal correndor comercial e empresarial de Botucatu será o palco da performance “Caminho Segurando Arranjos”, da artista botucatuense Maré.

Apresentação ocorre a partir das 17h30, com a intervenção tendo início na altura do número 2892. A artista promoverá a contextualização de jornadas diferentes frente às adversidades da sociedade e do indivídui. Além de bailarina, Maré é atriz e escritora, tendo em sua obra o livro “Apocalipse”, lançado pela editora Lamparina Luminosa e pesquisa narrativas audiovisuais através da “Não Morra Triste Produções”.

A mostra Mirante da Dança ocorre em Botucatu até 14 de novembro, com espetáculos, oficinas, performances, rodas de conversa e outras atividades.

Todas as atividades são gratuitas e presenciais. É obrigatório o uso de máscaras no local e as vagas são limitadas.

A programação completa está disponível no instagram do Mirante das Artes @mirantedasartes