ITE promoverá congresso de Proteção aos Direitos das Crianças e Adolescentes

Com o tema “O impacto da tecnologia na educação: desafios e perspectivas”, o IV Congresso de Proteção aos Direitos das Crianças e Adolescentes será realizado no dia 9 de novembro, às 8h. A realização é da ITE, com o apoio da Escola Judicial do TRT-15 e Juizados Especiais da Infância e Adolescência do TRT-15.

A transmissão será feita pelo canal do Youtube da Escola Judicial TRT-15: https://www.youtube.com/escolajudicialtrt15/live.

Não há necessidade de inscrição. Será conferido certificado digital de quatro horas/aula mediante registro de presença.