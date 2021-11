São Manuel exigirá “passaporte da vacina” para acesso a eventos e repartições públicas

Acesso a todas as dependências públicas somente será permitido com o ciclo vacinal completo

Da Redação

A Prefeitura de São Manuel através da Procuradoria Jurídica deverá dentro dos próximos dias, por determinação do prefeito Ricardo Salaro, emitir um Decreto Municipal, proibindo o acesso das pessoas em repartições públicas, eventos esportivos e culturais ou promovidos por terceiros em locais fechados, sem que tenham tomado a segunda dose da vacina.

O acesso a todas as dependências públicas somente será permitido com o ciclo vacinal completo.

Será exigido a cópia do comprovante das duas doses da vacina contra a Covid-19, que pode ser apresentada através de meio digital ou ainda com a carteira de vacinação.

Até o último dia 4, a Vigilância Epidemiológica do Município contabilizava 3.680 pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina. Essas pessoas estão distribuídas nas seguintes faixas etárias:12 a 17 anos com 1622 pessoas, 18 a 29 anos com 1229 pessoas, 30 a 39 anos, com 414 pessoas, 40 a 49 anos, com 248 pessoas, 50 a 59 anos, com 119 pessoas, 60 a 69 anos, com 32 pessoas, 70 a 79 anos, com 10 pessoas e 80 a 89 anos, com 6 pessoas.

As vacinas em atraso são: 619 da AstraZeneca, 407 da Coronavac e 2.654 da Pfizer.

A Diretoria de Saúde inclusive teve que devolver vacinas que venceram da Pfizer, que tem prazo de 30 dias para ser aplicada. “Com a baixa adesão que tivemos nos últimos 15 dias, para a imunização com a 2ª. dose, infelizmente tivemos que devolver cerca de 800 vacinas que estavam com data de vencimento expirada”, disse lamentando a diretora de Saúde, Patricia Rossanesi.

As pessoas estão sendo convocadas para completarem o ciclo vacinal com a segunda dose, de todas as maneiras, inclusive com as agentes comunitárias da saúde, indo até a residência das mesmas. Nem isto tem sensibilizado essa parcela da população, constituída principalmente por adolescentes e jovens, que ao não completarem o ciclo vacinal, estão colocando em risco a a sua própria vida e de seus familiares.

ÓBITO

Depois de muitos dias sem a ocorrência de óbito por Covid-19 no Município, na manhã desta sexta-feira (5), foi registrado um óbito de um jovem de 19 anos de idade, que estava internado na UTI do HC da Unesp e que segundo levantamento da Vigilância Epidemiológica não havia tomado nenhuma dose da vacina.