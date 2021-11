São Manuel oferece 190 vagas de trabalho nesta semana

Vagas podem ser preenchidas a qualquer momento

Da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou 192 novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para se candidatar às vagas ou participar das entrevistas, candidato (a) deve levar currículo no PAT junto com o RG e CPF, na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro.

Confira as oportunidades:

RURÍCOLA (90 VAGAS – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E IDADE ENTRE 18 E 59 ANOS. NÃO PRECISA TER EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

RECEPCIONISTA – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (1 VAGA –FEMININO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO OU CURSANDO E NO MÍNIMO 25 ANOS DE IDADE. NÃO PRECISA TER EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

OPERADOR DE TELESSERIVÇOS / TELEATENDIMENTO (100 VAGAS – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO E NO MÍNIMO 18 ANOS DE IDADE. NÃO PRECISA TER EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

ESTAGIÁRIO DA PREFEITURA DE SÃO MANUEL – DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO (1 VAGA – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ESTAR CURSANDO JORNALISMO, PUBLICIDADE OU RELAÇÕES PÚBLICAS. NÃO PRECISA TER EXPERIÊNCIA. SALÁRIO DE R$ 600,00.

*- Para as vagas de RURÍCOLA, os candidatos podem ser do sexo masculino ou feminino e não precisam ter experiência profissional, mas devem ter ensino fundamental completo, ter entre 18 e 59 anos de idade e residir em São Manuel ou Areiópolis. Serão dois turnos de trabalho. As vagas ficarão abertas até o dia 12/11 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de RECEPCIONISTA, o candidato deve ser do sexo feminino, ter ensino médio completo ou cursando, ter acima de 25 anos de idade, ter disponibilidade de horário (inclusive aos sábados) e precisa residir em Areiópolis. A vaga ficará aberta até o dia 05/11. Para se candidatar, os interessados devem enviar currículo pelo Whatsapp para o número (14) 99101-8717 – A/C Psicóloga Fernanda.

*- Para as vagas de OPERADOR DE TELESSERVIÇOS / TELEATENDIMENTO, os candidatos podem ser do sexo masculino ou feminino, mas precisam ter acima de 18 anos de idade, ensino médio completo e devem residir em São Manuel. Os serviços serão realizados na cidade de Bauru por meio de ônibus fretado. As vagas ficarão abertas até o dia 10/11 ou até atingir o número o máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de ESTAGIÁRIO DA PREFEITURA DE SÃO MANUEL, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino e não precisa ter experiência, mas precisa estar cursando Jornalismo, Publicidade ou Relações Públicas. Os interessados devem deixar currículo na Diretoria de Comunicação, localizada na Rua Dr. Júlio de Faria, 518, Centro (prédio da Prefeitura Municipal).

