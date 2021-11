Após reunião com lideranças, deputado diz que trabalhará em prol de causas femininas

Entre os pedidos esteve a implantação de uma Vara Especializada em Defesa da Mulher

Da Redação

O deputado estadual Fernando Cury publicou nas redes sociais uma reunião que promoveu em seu escritório, em Botucatu, com mulheres que atuam e militam pelas causas femininas, para entender melhor as necessidades e desafios das mulheres e para ajudar na busca de soluções.

O deputado afirma que aprendeu muito desde o episódio na Assembleia Legislativa, em dezembro do ano passado, e por isso decidiu ouvir a Dra. Cristina Escher, juíza especializada em violência doméstica, abuso sexual no lar e violência em geral; Bel Conte e Cláudia Quintiliano, que militam por políticas públicas para as mulheres; Susana Ferretti, que trabalha em diversos projetos femininos; e Flávia Maiello Ferreira, ex-presidente do Conselho Municipal de Política Pública para Mulheres de Botucatu.

“Eu não tinha um grande conhecimento das causas relacionadas às mulheres e essa nunca foi de fato uma das bandeiras da minha atuação parlamentar, mas uma coisa que a vida me ensinou é que, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente pode colher bons frutos e ter bons aprendizados”, disse o deputado.

Na reunião, trataram de diversos assuntos que serão parte do trabalho do mandato de Fernando Cury, como a luta por uma Vara Especializada em Defesa da Mulher, um projeto itinerante para orientação e “conciliação jurídica”, além do abrigo para mulheres vítimas de violência, com acolhimento regional. “Quem me conhece, sabe que sou um deputado que faz, não que fala. Meu trabalho firma-se em ações efetivas”, escreveu.

“Acredito que nada é por acaso e, muitas vezes, quando algo inesperado nos acontece, a vida mostra um caminho novo a seguir. Nossa conversa foi muito produtiva e eu tenho certeza que faremos um grande trabalho por elas e para elas”, concluiu o parlamentar.