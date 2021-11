Assembleia Legislativa do Estado homenageia Padre Júlio Lancellotti

Lancellotti é teólogo, pedagogo e ativista social na defesa dos direitos humanos

Da Redação

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo concedeu, nesta quinta-feira (4/11), a mais alta honraria do Legislativo paulista ao Padre Júlio Lancellotti por seus trabalhos na defesa dos direitos humanos. O Colar de Honra ao Mérito foi entregue pelo 1º secretário do Parlamento, deputado Luiz Fernando, que organizou o evento.

O encontro contou a participação dos deputados Carlos Giannazi (PSOL) e Maurici (PT), do vereador na cidade de São Paulo Eduardo Suplicy, além de líderes religiosos e representantes de entidades do terceiro setor.

Durante a solenidade, o deputado Luiz Fernando, destacou a importância da homenagem ao Padre Júlio, enfatizando seus trabalhos em benefício da sociedade, em especial a população mais carente.

“Quando nosso mandato recebeu a proposta de homenagem por parte do presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, Ariel de Castro Alves, não pensamos duas vezes. Padre Júlio tem trabalhado incansavelmente na defesa dos direitos humanos e social em São Paulo, muito mais do que o próprio poder público. É por meio das lutas deste padre que as pessoas em situação de rua não são invisíveis para a sociedade. […] O Brasil carece cada vez mais de seres humanos que pensam no próximo”, disse.

Após receber o colar de honra, Padre Júlio Lancellotti agradeceu pela honraria, mas destacou que faz questão de dividi-la com os catadores de recicláveis com os quais trabalha. Além disso, lembrou suas lutas junto a Assembleia.

“Agradeço imensamente a todos, estive muitas vezes lutando nessa Assembleia, entre elas pela aprovação do Condepe (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), foi uma luta difícil. Viemos muitas vezes lutar, contra a tortura, contra a violência”, disse.

O padre também aproveitou a oportunidade para solicitar aos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa, apoio para a realização de um censo referente a pessoas em situação de rua no Estado, e repudiou as críticas feitas ao Papa Francisco.

No encontro, Eduardo Suplicy exaltou as ações realizadas pelo Padre Júlio e falou sobre a necessidade de políticas públicas para a diminuição das desigualdades sociais no Brasil e no Estado.

O deputado Maurici enalteceu o trabalho realizado por Lancellotti e destacou sua importância para a sociedade. “Ele é um ícone dessa luta [dos direitos humanos] no Brasil desde sempre. Saúdo a iniciativa do deputado Luiz Fernando, que tomou pra si a tarefa de apresentar essa homenagem, e estou muito feliz com esse gesto a ele”, destacou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari, destacou a importância de homenagear pessoas que lutem em prol da população, exaltando a pluralidade e o respeito. “A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é a Casa do Povo. É extremamente relevante abrir esse espaço para homenagear quem luta pela população e hoje tivemos a oportunidade de homenagear um padre, mas amanhã poderá ser um pastor, um líder judaico ou representante de qualquer outra religião, por que o Parlamento é isso, pluralidade, mas sempre com respeito”, disse.

Homenagem

Padre da igreja São Miguel Arcanjo, na Mooca, desde 1985 e Vigário Episcopal para o Povo da Rua nomeado por Dom Paulo Evaristo Arns, Júlio Lancellotti é teólogo, pedagogo e ativista social na defesa dos direitos humanos.

Também é fundador da Casa Vida, projeto dedicado ao acolhimento de crianças portadoras do vírus HIV. O trabalho social de Lancellotti é amplamente reconhecido e já recebeu diversos prêmios por sua atuação.

O Colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo foi instituído pela Assembleia paulista em 2015 com o objetivo de reconhecer a atuação de pessoas e instituições que contribuíram para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado, e prestar-lhes homenagem pública.

Por ser considerado uma alta honraria do Poder Legislativo, a homenagem é realizada de maneira criteriosa em Sessão Solene na Assembleia, tendo em vista que as sessões dessa natureza são destinadas, justamente, a grandes comemorações ou homenagens especiais.