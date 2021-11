ITE abre inscrições para o mestrado e doutorado em Direito

Aulas terão início em fevereiro (aulas online – plataforma Zoom)

Estão abertas as inscrições do processo seletivo 2022 para os cursos de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Instituição Toledo de Ensino (ITE), área de concentração: Sistema Constitucional de Garantia de Direitos. As vagas são limitadas.

As inscrições devem ser feitas no site da ITE (www.ite.edu.br). As aulas terão início em fevereiro (aulas online – plataforma Zoom).

O programa de mestrado e doutorado em Direito ITE tem conceito 4 na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e tem realizado importantes atos de internacionalização.

Possui convênios com várias instituições europeias e da América Latina, como Universidade de Lisboa, Universidade de Salamanca, Universidade de Pisa, Universidade de Guadalajara, entre outras.

Serviço

A ITE fica na Praça IX de Julho, 1-51, Vila Pacífico. O Núcleo de Pós-graduação fica no Bloco 4. Mais informações em www.ite.edu.br, cpg@ite. edu.br, (14) 2107-5078 ou pelo WhatsApp (14) 99829-6100.