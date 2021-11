Prefeito de São Manuel volta a pedir instalação de unidade do Poupatempo

Governo do Estado tem aberto novas unidades compactas e com atendentes multitarefas

Da Redação

O prefeito Ricardo Salaro, acompanhado do deputado estadual Fernando Cury, esteve no Palácio dos Bandeirantes na manhã desta sexta-feira (5), onde foi recebido pelo Secretário da Casa Civil Governo, Cauê Macris.

Durante a reunião com o Secretário da Casa Civil, Salaro tratou da instalação de um Poupatempo em São Manuel e ainda da pavimentação da vicinal Wanda Baroni, que liga o bairro Vila Rica até o trevo da Usina São Manoel.

O Governo do Estado vem abrindo novas unidades compactas e com atendentes multitarefas como parte do plano de expansão do programa. Nas novas unidades estão sendo oferecidos serviços que dependem da presença do cidadão para sua conclusão, como a solicitação de RG (primeira via e alteração de dados), do Detran/SP, da CDHU, Secretaria Estadual da Educação, Ministério Público, entre outros. Os novos postos contam também com um totem para realização de serviços eletrônicos.

As demais opções estão disponíveis online e podem ser realizadas com conforto e segurança, sem precisar sair de casa. Atualmente, são 140 serviços nos canais eletrônicos – site, app e totens –, que incluem a segunda via e renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, entre outros.

“Importante salientar que a instalação de um Poupatempo em nossa cidade será muito importante para o atendimento de nossa população, que tem que se deslocar até o Município de Botucatu para atendimentos que podemos fazer de forma rápida em nosso Município. Essa foi nossa justificativa ao secretário Cauê Macris, já que São Manuel é a segunda maior cidade do Polo Cuesta e já merece um serviço de excelência como este para melhor atender a nossa população. Quanto a pavimentação da vicinal Wanda Baroni, também se trata de uma obra importante, já que interliga bairros importantes de nossa cidade como a Vila Rica, São Geraldo, Cohab III, CDHU I, terminando na Vicinal Geremias Cicarelli, que dá acesso à SP-255. Outra obra importante que também tratamos com o Secretário Cauê Macris”, destacou o prefeito Salaro.