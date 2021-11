Botucatu: morre criança de 4 anos que engasgou com comprimido

Indicidente ocorreu no dia 2 de novembro, no Residencial Cachoeirinha 1

Da Redação

Morreu no sábado, 6 de novembro, a criança de 4 anos que havia sufocado por causa de comprimidos. Vítima estava internada no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB).

O menino P.A.G.S. não resistiu às complicações de uma parada cardiorrespiratoria após inferir um comprimido de paracetamol. Recebeu assistência da Guarda Civil Municipal e do SAMU que providenciaram os primeiros socorros.

O indicidente ocorreu no dia 2 de novembro, no Residencial Cachoeirinha 1, na Região Leste da Cidade. P.A.G.S. foi sepultado na manhã deste domingo, 7 de novembro, no Cemitério Portal das Cruzes.