Câmara de Botucatu votará ampliação de acessibilidade em agências bancárias

1) Projeto de Lei Complementar nº 8/2021, de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre alterações nas Leis Complementares n.ºs 912/11, 1.231/17 e 1.269/19 e dá outras providências, visando criar a Procuradoria Geral do Município. Discussão e votação únicas com quórum de maioria absoluta

2) Projeto de Lei nº 58/2021, de iniciativa do vereador LELO PAGANI, que torna obrigatória a disponibilização de cadeira de rodas nas agências bancárias, para atendimento às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida e dá providências. Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples. Com emenda de autoria da vereadora Rose Ielo

3) Projeto de Lei nº 80/2021, de iniciativa da vereadora ROSE IELO, SUBSTITUTIVO ao Projeto de Lei nº. 66/2021, visando denominar de “Rua dos Pintados” a “Rua 1”, no loteamento Vila dos Pescadores. Discussão e votação únicas com quórum 2/3

4) Projeto de Lei nº 81/2021, de iniciativa da vereadora ROSE IELO, SUBSTITUTIVO ao Projeto nº. 68/2021, visando denominar de “Rua dos Mandis” a “Rua 4”, no loteamento Vila dos Pescadores. Discussão e votação únicas com quórum 2/3

5) Projeto de Lei nº 82/2021, de iniciativa da vereadora ROSE IELO, SUBSTITUTIVO ao projeto de Lei nº. 70/2021, visando denominar de “Rua das Piracanjubas” a “Rua 6”, no loteamento Vila dos Pescadores. Discussão e votação únicas com quórum: 2/3.