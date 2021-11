Cury dá continuidade às tratativas para a liberação de recursos para Botucatu e região

Deputado ainda tratou dos recursos que serão investidos na recuperação ou na pavimentação de vicinais e uma rodovia da região

Da Redação

Na última sexta-feira, 5, o deputado estadual Fernando Cury se reuniu com o secretário-chefe da Casa Civil, Cauê Macris, para dar continuidade às tratativas para a liberação de recursos para as cidades de Botucatu, São Manuel, Pratânia, Areiópolis, Pereiras, Torre de Pedra, Quadra, Igaraçu do Tietê e Bofete.

Por solicitação do gerente de convênios e contratos de repasse do Parque Tecnológico de Botucatu, Rafael Vizotto, com a anuência do seu diretor executivo, Daniel Lopes, o parlamentar fez a interlocução para que o Parque Tecnológico seja contemplado com R$ 475 mil através a um projeto anteriormente apresentado.

Na próxima quinta-feira, 11, o Parque Tecnológico de Botucatu deverá integrar a rede SPAI (Sistema Paulista de Ambiente de Inovação), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, do Governo do Estado – SDECT.

Cury também tratou com Cauê Macris da liberação de recursos para a instalação de um Poupatempo na cidade de São Manuel, que vai atender, inclusive, as cidades de Pratânia e Areiópolis.

O deputado ainda tratou dos recursos que serão investidos na recuperação ou na pavimentação de vicinais e uma rodovia da região.

Serão R$ 3 milhões para 1,5 Km da Vicinal Pereiras/Bairro do Chimbó, em Pereiras; R$ 2,5 milhões para 2,3 Km da Vicinal Carlino Francisco Antunes, em Torre de Pedra; R$ 12 milhões para 6 Km da Vicinal QUA-000, que faz a ligação da Rodovia Castelo Branco à cidade de Quadra; R$ 18 milhões para 18 Km da Vicinal Lauro Peraçoli, em Igaraçu do Tietê; e R$ 12 milhões para 9,5 Km da Vicinal Wanda Baroni, em São Manuel.

A Rodovia Lázaro Cordeiro de Campos (SP-147), na cidade de Bofete, receberá R$ 30 milhões para investimento na recuperação de 30 km.