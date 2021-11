ITE abre inscrições para o vestibular 2022 com cursos em Botucatu e Bauru

Os candidatos podem se inscrever e agendar a prova online ou presencial

Da Redação

A Instituição Toledo de Ensino (ITE) está com inscrições abertas para seu vestibular de primeiro semestre de 2022. Em Botucatu, os candidatos podem optar pelos bacharelados em Administração, Direito e Engenharia de Produção.

Os candidatos podem se inscrever e agendar a prova online ou presencial pelo site ite.edu.br. O ingresso também é possível via nota do Enem. Não há taxa de inscrição e é possível financiar até 100% do curso escolhido (mediante análise socioeconômica).

Em Bauru, os cursos de graduação (bacharelados) oferecidos são: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Direito, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Administração, Serviço Social, Ciências Aeronáuticas, Sistemas de Informação, Pilotagem Profisisonal de Aeronaves e Engenharia de Produção.

EAD

A novidade desta edição do vestibular da ITE são os cursos a distância, todos autorizados pelo Ministério da Educação (MEC), com mensalidades de R$172. São os tecnólogos: Comércio Exterior, Marketing (Digital), Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Logística e Gestão Hospitalar.

Serviço

Mais informações: ite.edu.br, educacional@ite.edu.br ou pelo WhatsApp (14) 99829-6100.