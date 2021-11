Procon-SP notifica aplicativos de entrega de alimentos por venda de bebida alcóolica para menores

Empresas têm até o dia 10 de novembro para responderem aos questionamentos

Da Redação

O Procon-SP notificou as empresas Rappi, James Delivery, Daki Store, Uber, Zé Delivery e iFood solicitando explicações sobre a venda de bebidas alcoólicas a menores, prática que infringe a Lei Estadual 14.592/2011. As empresas têm até o dia 10 de novembro para responderem aos questionamentos do Procon-SP.

As notificadas deverão apresentar as seguintes informações:

– quais as políticas empregadas para controle das vendas;

– como é feita a checagem da idade do consumidor para efetuar a compra de bebidas alcoólicas;

– quais outras medidas são utilizadas para coibir a contratação dos serviços de aquisição e entrega de bebidas alcoólicas por menores;

– quais providências são adotadas quando da constatação de que o pedido é realizado por menor.