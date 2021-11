Morre o empresário Roberto Salomão, um dos fundadores do Central Supermercados

Salomão foi responsável pela consolidação de uma das principais redes de supermercados da região

Da Redação

Morreu nesta terça-feira, 9 de novembro, o empresário Roberto José Salomão, um dos fundadores do Central Supermercados, aos 89 anos. Salomão junto com a família percebeu o potencial de investimento em Botucatu ao criar a rede que se tornou uma das maiores da região.

As causas da morte não foram informadas. O velório ocorre no Complexo Funernário de Botucatu, sendo que o sepultamento está marcado para as 15 horas no Cemitério Portal das Cruzes. Salomão deixa os filhos Paulo, Vera e José Miguel.

A história do Central Supermercados remonta ainda à primeira metade do século XX e também ao momento de desenvolvimento comercial de Botucatu. Em 1928 dava-se início na cidade de Promissãoa Casa Central, nas atividades de barbearia e perfumaria, logo transformada para loja de armarinhos sob a direção do seu fundador José Miguel Salomão.

Em 1942, veio a se transferir e se estabelecer na cidade de Botucatu como depósito de cereais, criando bases e princípios para seus filhos Naim, Roberto e Antonio. Já em 1978 passou para Central Supermercados, vindo associar-se à empresa a terceira geração, Paulo Roberto e José Roberto. Aliados aos conceitos de modernidade e valorização do consumidor, utilizaram todos os recursos da automação comercial e, a partir de então, a loja foi passando por constantes ampliações havendo até a necessidade de uma grande reforma com direito a reinauguração no ano de 1997, contando agora com uma área superior a 5.000 m², na Rua Amando de Barros.

Posteriormente abriu filiais no Jardim Paraíso e na Vila Paulista. Atualmente o Central Supermercados possui seis lojas, sendo quatro em Botucatu, além de unidades em São Manuel e Jaú.