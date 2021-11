Pronto Socorro Adulto de Botucatu tem novo equipamento de Raio-X

Novo aparelho de Raio-X do PS, é integrado a um sistema que liga todas as Unidades de Saúde da Cidade

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu adquiriu um novo equipamento de Raio-X para o atendimento de pacientes no Pronto Socorro Adulto. O investimento tem como objetivo melhorar o serviço prestado, com equipamento moderno, e com qualidade superior ao que vinha sendo utilizado.

O equipamento, que já foi instalado e já está em operação, é configurado para atendimento de grande volume, e exige menos tempo para executar o exame de radiografia.

Mais robusto e com tecnologia digital, ele concede a imagem obtida de forma imediata, diminuindo a etapa de digitalização da imagem, o que também diminui sensivelmente o tempo de espera do paciente pelo resultado.

O novo aparelho de Raio-X do PS, é integrado a um sistema que liga todas as Unidades de Saúde da Cidade, o que facilita o acesso de forma digital pelos profissionais de saúde do Município durante as consultas de rotina da população.

“Esse investimento substitui o equipamento anterior e vai garantir um melhor atendimento a população que precisar do serviço. Nosso objetivo é que esse atendimento no PS seja a cada dia mais completo, e o novo aparelho de Raio-X vai nos ajudar neste sentido”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

Botucatu conta com dois Pronto Socorros. Além do adulto, na região da Vila Assumpção, existe o Pediátrico, para atendimento de crianças, na Vila dos Lavradores, no Hospital do Bairro.

A Prefeitura de Botucatu conta também com a atuação de 10 pronto atendimentos noturnos, que funcionam das 18 às 22 horas, alocados em Unidades de Saúde do Município. São eles: Cohab I, Cohab IV, Cecap, Jardim Aeroporto, Centro de Saúde Escola (Vila dos Lavradores), Jardim Iolanda/Monte Mor, Jardim Cristina, Rubião Júnior e Vitoriana.

O Centro de Saúde I, no Centro, funciona também entre 18 e 23 horas, e, além do atendimento a pacientes, disponibiliza uma farmácia de retaguarda para que os atendidos pelos Prontos Atendimentos Noturnos e Prontos Socorros Adulto e Pediátrico retirem os medicamentos receitados. Não são dispensados medicamentos de uso contínuo durante o atendimento noturno.

Outro serviço que também é oferecido em período noturno é a sala de vacinação, iniciativa inédita no Município, que funciona junto ao Centro de Saúde Escola na Vila dos Lavradores entre 18 e 22 horas, para atender toda a população.