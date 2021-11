Stadtbus deixará o transporte coletivo de Botucatu

Empresa alegou que as operações em Botucatu não são viáveis economicamente

Da Redação

A Stadtbus comunicou a Prefeitura de Botucatu que deixará de operar no transporte coletivo do município. Informação foi passada pelo secretário de governo, Fábio Leite, nesta terça-feira, 9 de novembro, em entrevista à uma rádio local.

Na justificativa apresentada ao poder público, a concessionária alega não ser mais viável economicamente a operação no município, onde divide os dois lotes do sistema com a Reta. Esta última, deve assumir as linhas de forma emergencial, segundo Leite.

Em Botucatu desde que o atual sistema foi implantado ainda no governo do ex-prefeito João Cury, a Stadtbus é responsável por catorze linhas, em sua maioria de longas distâncias entre a área urbana e distritos e zona rural.

Em 2016 a empresa teve o contrato de operação rescindido devido a falhas e acidentes com ônibus. A decisão virou imbróglio judicial, sendo que houve continuidade dos serviços após um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Para suas operações a empresa conta com 30 ônibus, além de 110 colaboradores entre motoristas, cobradores e administrativos.

Leite ressaltou que alternativas emergenciais são analisadas como abertura de processo de contratação de outra empresa. Salientou que para o usuário nada deve mudar e que a tarifa seguirá no valor de R$ 3,55, tendo seu reajuste no ano que vem.

Procurada, a Reta Transportes ainda não se manifestou sobre a possibilidade de assumir as operações deixadas pela Stadtbus.