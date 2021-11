Vigilância Ambiental intensificará ações de vistorias para evitar proliferação do Aedes aegypti em Botucatu

Em 2021 foram confirmados 55 casos de dengue; 1 (importado) de Chikungunya e nenhum de Zika

A Vigilância Ambiental em Saúde intensificará suas visitas nas regiões onde o último levantamento entomológico apontou um índice maior de infestação do Aedes aegypti.

A ação faz parte da Semana Estadual de Mobilização para Prevenção das Arboviroses, cujo objetivo é promover esforço concentrado e simultâneo em todos os munícipios paulistas com ações de redução de criadouros do transmissor das arboviroses como a dengue, o mosquito Aedes aegypti.

“É fundamental a participação ativa da população, utilizando 10 minutos do seu tempo para vistoriar o seu quintal, o seu local de trabalho ou de lazer e eliminar todos os possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue. Não deixemos recipientes com água parada sem manutenção adequada, pois quanto menor o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, menor a chance de circulação das arboviroses no município”, afirmou Valdinei Campanucci, Coordenador de Programas de Saúde.

Em 2021 foram confirmados 55 casos de dengue; 1 (importado) de Chikungunya e nenhum de Zika vírus, em Botucatu. Ao aparecimento de sintomas característicos das arboviroses como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor muscular, machas vermelhas na pele e cansaço, é importante que o cidadão procure atendimento médico, pois se houver a suspeita dessas doenças, o caso será notificado e as ações para quebrar o ciclo de transmissão destas arboviroses serão desencadeadas oportunamente.

Canal de Comunicação

A Vigilância Ambiental em Saúde está criando um novo canal de contato com a população através do WhatsApp. Se você recebeu uma mensagem da VAS, salve em seus contatos o número (14)98177-1905, para que de forma rápida e prática, todas as informações importantes de saúde ambiental e animal do seu bairro e do Município continuem sendo enviadas a você.

