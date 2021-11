86% das cidades paulistas não tiveram mortes por Covid-19 na última semana

Balanço indica que 553 municípios não registraram novos óbitos de 4 a 10 de novembro

Da Redação

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (10) que 86% dos municípios de São Paulo, ou seja, 553 Prefeituras não registraram óbitos por Covid-19 na última semana. O balanço reflete o impacto positivo da campanha de vacinação para redução dos casos graves e mortes pela doença. O estado de São Paulo tem hoje 90% da população adulta com a imunização completa.

“Este é mais um indicador claro, objetivo e incontestável do impacto positivo do esforço de vacinação no estado de São Paulo. São Paulo comprou mais vacinas, acreditou na vacina e entendeu que desde o início a vacina salvaria as pessoas e a economia. E nós acertamos”, afirmou Doria.

A melhoria nos indicadores é notada de forma sustentada no decorrer das duas últimas semanas. Não houve registro de novas mortes em 497 cidades entre 28 de outubro e 10 de novembro, ou seja, em 77% dos municípios.

A análise foi feita a partir de dados que estão disponíveis para consulta pública no boletim oficial do Governo do Estado e foram registrados pelas 645 cidades paulistas no Sivep, sistema oficial do Ministério da Saúde.

Na última segunda-feira (8), o estado de São Paulo não registrou nenhum óbito por Covid-19. Desde que a primeira morte pelo coronavírus foi registrada no estado em março de 2020, este foi o primeiro dia em que não houve nenhum registro de mortes.

Dados da pandemia

SP registrou nesta quarta-feira 4.415.745 casos e 152.538 óbitos por Covid-19. Entre o total de casos, 4.246.199 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 456.583 foram internados e receberam alta hospitalar.

Há 2.948 pacientes internados em todo o território, sendo 1.293 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 1.655 em enfermaria.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado nesta quarta é de 23,96%. Na Grande São Paulo, o índice é de 30,25%.

O detalhamento dos dados da pandemia está disponível no site www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus .