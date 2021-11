Alunos do Pedretti Neto têm uma aula diferente e fazem rapel dentro da escola

EE Pedretti Neto, na região da Boa Vista, tornou-se escola em período integral

Da Redação

Alunos da Escola Estadual Pedretti Neto, em Botucatu, tiveram uma aula radical- literalmente- no final de outubro. O estabelecimento de ensino promoveu atividade de uma disciplina eletiva, que leva profissionais de diferentes áreas e promove ações diversas com os alunos.

Dessa vez, empresas e agentes de turismo da Cidade realizaram um simulado de rapel dentro do pátio da escola. Com as cordas devidamente instaladas e com todo o aparato de segurança, alunos e também professores aprenderam noções básicas para a atividade, que consiste em descidas de pontos como cachoeiras e morros, como ocorre em Botucatu.

“Esse tipo de ação ajuda a atrair alguns alunos que ainda não voltaram à escola, mesmo após vacinados. Mais uma ação que ajudou a transformar a escola”, salientou o diretor Mario Engela, em entrevista ao canal Descubra Botucatu.

A EE Pedretti Neto, na região da Boa Vista, é uma das instituições de ensino público estadual que se tornaram escolas em período integral, unificando disciplinas tradicionais com atividades de desenvolvimento profissional, social e humanístico.