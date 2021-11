Botucatu: mulher é encontrada morta em lago no Campos Elíseos

As causas que levaram a mulher a se afogar serão investigadas

Da Redação

Uma mulher de 53 anos morreu afogada nesta quarta-feira, 10 de novembro, em um lago de abastecimento de água da Sabesp no bairro Campos Elíseos, na divisa entre Botucatu e Pardinho. O corpo de Elza Aparecida dos Reis foi encontrado por populares por volta das 11 horas.

Consta em boletim de ocorrência que um funcionário da empresa visualizou o corpo da vítima boiando pelo lago de tratamento, localizadao na Avenida Minas Gerais. Retirou a vítima, já com o corpo enrijecido. A polícia foi acionada para apurar as causas e verificou junto com moradores daa região que a vítima era conhecida apenas por Elza e que a mesma residia em Pardinho.

Policiais se deslocaram até a cidade e entraram em contato com o filho da vítima, que a reconheceu. As causas que levaram a mulher a se afogar serão investigadas.