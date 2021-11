Casal é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma após denúncia de parente

Denunciante alegou que casal usava sua casa para esconder as drogas e a arma

Da Redação

Marido e mulher foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em uma residência em Itaí, após terem sido denunciados por uma parente. O fato ocorreu no último dia 5 de outubro.

A denunciante, segundo a Polícia Civil, revelou que resolveu delatar os envolvidos depois que descobriu recentemente que sua própria casa estava sendo utilizada por ambos para esconder drogas, arma de fogo e até munições.

À Polícia, ela ainda afirmou ter chegado ao seu conhecimento que os indiciados também utilizavam a casa deles como ponto de venda de drogas e que ambos eram conhecidos no meio policial pela prática de roubo e outros crimes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Delegacia de Polícia da cidade esteve na residência da denunciante e após buscas encontrou duas porções de cerca de 36 gramas de cocaína, uma escopeta calibre 12 e duas munições íntegras para essa arma.

Em um segundo momento, os policiais foram até a casa dos denunciados e de posse de mandado fizeram buscas e encontraram mais uma porção de cocaína, além de uma balança de precisão e plástico filme utilizado para embrulhar as drogas.

Diante das provas encontradas e dos indícios de autoria, bem como da admissão espontânea de culpa dos suspeitos durante o interrogatório, o delegado da cidade autuou o casal por tráfico de drogas e associação para esse fim, além de posse ilegal de arma de fogo.

Ainda segundo a Delegacia de Itaí, as informações passadas pela denunciante reforçaram as suspeitas que recaíam sobre os investigados, fruto de denúncias anônimas e investigações realizadas pela Unidade Policial, os quais demonstraram que eles não trabalham e vivem em função do crime.

Um inquérito policial foi instaurado para concluir as investigações. Os autuados foram removidos para unidades prisionais da região.