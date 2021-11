Embraer anuncia projetos de aeronaves com energia renovável

Aeronaves usarão eletricidade, célula de combustível de hidrogênio, turbina a gás de duplo combustível e híbrido-elétrico

Da Redação

A Embraer anunciou uma família de aeronaves conceito, concebida para ajudar a indústria a atingir sua meta de zero emissões líquidas de carbono até 2050. Os detalhes da “Energia Family”, a mais recente da iniciativa da empresa denominada Sustainability in Action, foram transmitidos ao vivo pelo YouTube, direto da fábrica da Embraer em São José dos Campos.

A empresa fez parceria com um consórcio internacional de universidades de engenharia, institutos de pesquisas aeronáutica e pequenas e médias empresas para entender melhor a captação, armazenamento e gerenciamento térmico de energia, e suas aplicações para a propulsão sustentável de aeronaves.

A “Energia Family” é composta por quatro aeronaves conceito de tamanhos variados que incorporam diferentes tecnologias de propulsão – eletricidade, célula de combustível de hidrogênio, turbina a gás de duplo combustível e híbrido-elétrico.

Energia Hybrid (E9-HE) Energia Electric (E9-FE)

. propulsão híbrida-elétrica . propulsão elétrica completa

. até 90% de redução das emissões de CO2 . emissões zero de CO2

. 9 assentos . 9 assentos

. motores montados na parte traseira . hélices contra-rotativas traseiras

. disponibilidade da tecnologia –2030 . disponibilidade da tecnologia – 2035

Energia H2 Fuel Cell Gas Turbine (E19-H2FC) Energia Gas Turbine (E50-H2GT)

. propulsão elétrica de hidrogênio . propulsão de hidrogênio ou SAF / JetA

. emissões zero de CO2 . redução de emissões de CO2 em até 100%

. 19 assentos . 35 a 50 assentos

. motores elétricos montados na parte traseira . motores montados na parte traseira

. disponibilidade da tecnologia – 2035 . disponibilidade da tecnologia – 2040

Cada aeronave está sendo analisada de acordo com sua viabilidade técnica e comercial

Luis Carlos Affonso, vice-presidente sênior de Engenharia, Tecnologia e Estratégia Corporativa da Embraer, explicou a razão por trás da Energia Family. “Vemos nosso papel como desenvolvedor de novas tecnologias para contribuir com a indústria em suas metas de sustentabilidade. Não há solução fácil ou única para chegar à emissão zero. Novas tecnologias e sua infraestrutura de suporte serão disponibilizadas com o tempo. Estamos trabalhando agora para ajustar os primeiros conceitos de avião, aqueles que podem começar a reduzir as emissões o quanto antes. Aeronaves pequenas são ideais para testar e comprovar novas tecnologias de propulsão para que elas possam, posteriormente, ser aplicadas em aeronaves maiores. É por isso que nossa Energia Family é uma plataforma tão importante”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, comentou sobre a estratégia da empresa em relação à sustentabilidade “Veremos uma grande transformação em nosso setor para uma aviação mais sustentável. Com 50 anos de experiência no desenvolvimento, certificação e suporte de aeronaves regionais, a Embraer está em uma posição ímpar para viabilizar a introdução de novas tecnologias inovadoras e sustentáveis”.

Embora os aviões da Energia Family ainda estejam na fase de projeto, a Embraer já avançou na redução das emissões de suas aeronaves. A empresa testou combustível sustentável de aviação (SAF), misturas de cana de açúcar e combustível derivado da planta de camelina e combustível fóssil, na sua família de E-Jets. A meta da empresa é ter todos os aviões da Embraer compatíveis com SAF até 2030.

Em agosto passado, a Embraer fez voos com seu Demonstrador Elétrico, um monomotor EMB-203 Ipanema, 100% movido a eletricidade. Já um demonstrador de célula de combustível de hidrogênio está planejado para 2025 e o eVTOL, um veículo de decolagem e pouso vertical totalmente elétrico e com zero emissões, está sendo desenvolvido para entrar em operação em 2026.