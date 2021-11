Rumo abre inscrições para programa de estágio

Processo de seleção será 100% online

Da Redação

A Rumo, maior concessionária de ferrovias do País, abriu as inscrições para o programa de estágio 2022. São 25 vagas distribuídas entre Curitiba, no Paraná, e quatro cidades no estado de São Paulo. Os candidatos devem se inscrever pelo link até o dia 20 de novembro. O processo de seleção será 100% online. As oportunidades são para estudantes de Ensino Superior que tenham previsão de conclusão da graduação entre junho de 2023 e junho de 2024, com disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

As vagas são para universitários que cursam Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Estatística e Logística. Das 25 vagas, 14 são para atuar em Curitiba, 6 em Santos (SP), 3 em Araraquara (SP), uma em Itu (SP) e uma em São Paulo (SP).

O processo seletivo é composto por seis etapas: cadastro via site; preenchimento de questionário; testes; vídeo apresentação; dinâmica e painel online com gestores. Essas etapas são eliminatórias e ao final desse caminho, os aprovados seguem para a etapa de admissão.

A Companhia busca candidatos que demonstrem proatividade, tenham senso de comprometimento e organização, e potencial para desenvolver o autogerenciamento de suas atividades.

Os futuros estagiários e estagiárias terão direito aos seguintes benefícios: bolsa auxílio com remuneração compatível com o mercado, vale-refeição, auxílio materno infantil para mães com filhos de até 7 anos, auxílio-farmácia, assistência médica, seguro de vida e assistência odontológica