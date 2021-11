Sesi Botucatu recebe atrações culturais gratuitas em novembro

Da Redação

A cultura voltou com tudo ao Sesi Botucatu. A unidade receberá duas atrações culturais em novembro que prometem agradar a todos os gostos. A primeira delas será já nesta sexta-feira, 12, com o show musical Brasil no Vinil, previsto para se iniciar a partir das 19h.

Um pouco antes, às 18h, o pré-show contará com música ao vivo com Vanessa Ferrera com o melhor da MPB e pop/rock nacional, além de food truck. Na sequência, inicia-se o Brasil no Vinil, uma viagem musical de ritmos e estilos brasileiros 100% vinil reunindo o contemporâneo com o atual, o samba com o rap, o samba rock com o forró, tudo no formato tradicional de discotecagem comandada pelo DJ Carlos Xaves, que também faz interações com público citando dados relevantes de discos, músicas e artistas.

Brasil no Vinil é fruto de pesquisa da vasta e rica musicalidade brasileira e de seus ritmos, que vão de Gilberto Gil a Chico Science, Roberto Carlos a Black Alien, Criolo a Di Melo, Rita Lee a Baiana System e afins.

Carlos Xaves é natural de Franca (SP) e é filho e irmão de músicos com passagem por várias bandas da cidade. Teve seu primeiro contato com o toca-discos ainda criança nos almoços de domingo na casa da avó, que embalava as tardes numa vitrola Philips.

Já na década de 90 ganhou a mesma vitrola de presente e, com a aparição do CD, foi na contramão iniciando discotecagens em churrascos de amigos, aniversários e botecos mantendo a cultura do vinil viva na sua cidade, contando com um acervo de mais 2.500 discos. Com o tempo, profissionalizou-se no mercado apresentando-se com nomes renomados como B. Negão, Roupa Nova e Fábio Jr.

Teatro

Outra atração cultural de novembro do Sesi Botucatu será o espetáculo teatral “É Nóis Na Xita 2 – Em Busca do Riso Perdido”, do grupo Namakaca, que se apresentará no Espaço Alternativo da unidade no próximo dia 26, às 15h.

Criada durante a pandemia, a apresentação propõe recuperar o riso perdido em meio à ansiedade, à angústia, ao estresse e ao medo que tomaram conta da sociedade nos últimos anos.

Os números inéditos foram inspirados na experiência televisiva do grupo no Programa “Minha Vida é um Circo”, exibido constantemente na HBO desde 2008. Para gravar este programa, o grupo visitou circos e artistas circenses de oito países localizados na América Latina e Europa. Cada contato foi uma experiência diferente e agregou ao grupo novas propostas para palhaçaria, acobracias e as formas de relação com o público.

“É Nóis Na Xita 2 – Em Busca do Riso Perdido” tem direção de Marcelo Lujan (Circo Amarillo e Circo Zanni) e utiliza truques de malabarismo com objetos inusitados, monociclos, acrobacias, equilibrismo, chicote e muita palhaçaria.

Reservas de ingressos

As entradas para as atrações culturais no Sesi Botucatu são gratuitas, porém é preciso fazer a reserva prévia de ingressos através dos seguintes links:

Brasil no Vinil: https://bit.ly/3C2uqaZ

É Nóis Na Xita 2 – Em Busca do Riso Perdido: https://bit.ly/3BWLhfe

Serviço

O Sesi Botucatu fica na Rua Celso Cariola, 60, no Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi.

(14) 3811-4450

(14) 99827-6626 (WhatsApp)

subotucatu@sesisp.org.br