Dupla é presa em flagrante por furtar fiação elétrica de escola em reforma

Crime ocorreu na madrugada de terça-feira, 9 de novembro

Da Redação

Dois homens, um de 35 e outro de 29 anos, foram presos em flagrante sob a acusação de terem furtado aproximadamente 1,8 quilos de fios de energia elétrica de uma escola particular que passa por obras de reforma em Avaré. O crime ocorreu na madrugada de terça-feira, 9 de novembro.

De acordo com informações da Polícia Civil, os suspeitos foram abordados no Largo São João, centro da cidade, por uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) que passava pela área. A ação foi realizada porque os policiais desconfiaram da presença de ambos no local, logo pela manhã, e por um deles ser investigado por furto.

Conduzidos à sede da DIG, os indiciados confessaram espontaneamente o furto ocorrido no estabelecimento de ensino e também de pelo menos outros 10 furtos de fios de cobre em residências e estabelecimentos comerciais, somente nos meses de setembro e outubro.

Ainda segundo a Polícia Civil, a dupla vendeu os cabos para um homem que trabalha em um barracão de reciclagem no bairro Santa Elizabeth. Ele admitiu ter comprado o material por R$ 30,00, porém declarou que não sabia que era produto de furto. Confessou que em outras ocasiões também havia adquirido fios de cobre dos suspeitos. Os policiais foram autorizados a entrar na residência do indivíduo e fizeram a apreensão dos fios furtados. Ele foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

Os indiciados estão à disposição da Justiça e se permanecerem presos serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Cerqueira César.