Zé Maria é homenageado pelo Corinthians com um busto no Parque São Jorge

Super Zé, como é apelidado pela Fiel, atuou pelo Alvinegro em 598 jogos

O Sport Club Corinthians Paulista inaugurou na manhã desta quinta-feira (11) um busto de bronze em homenagem a Zé Maria, ex-lateral nascido em Botucatu e que jogou entre as décadas de 1970 e 1980 com a camisa do Timão.

Super Zé, como é apelidado pela Fiel, atuou pelo Alvinegro em 598 jogos, marcando 17 gols, além de conquistar por quatro vezes o Campeonato Paulista: 1977, 1979, 1982 e 1983.

A data de 11 de novembro foi escolhida porque, neste mesmo dia, em 1970, Zé Maria estreou pelo Timão, em uma vitória sobre o Grêmio por 1 x 0.

O Sport Club Corinthians Paulista, por meio do seu Departamento Cultural, inaugurou na manhã desta quinta-feira (11) um busto de bronze em homenagem a Zé Maria, ex-lateral, que jogou entre as décadas de 1970 e 1980 com a camisa do Timão. Super Zé, como é apelidado pela Fiel, atuou pelo Alvinegro em 598 jogos, marcando 17 gols, além de conquistar por quatro vezes o Campeonato Paulista: 1977, 1979, 1982 e 1983.

A data de 11 de novembro foi escolhida porque, neste mesmo dia, em 1970, Zé Maria estreou pelo Timão, em uma vitória sobre o Grêmio por 1 x 0. “Eu gostaria de agradecer aos diretores, conselheiros e todas as pessoas envolvidas por receber esta homenagem em vida. Demorou para minha ficha cair, então eu sou grato a todo mundo, aos ex-companheiros, aos torcedores, pois ninguém ganha nada sozinho. Vocês fizeram o Zé Maria virar Super Zé. É um dia de muita emoção pra mim”, comentou. O evento contou com a presença da família de Zé Maria, de ex-jogadores, dirigentes e conselheiros do Corinthians e também do presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves.

“É um prazer fazer essa homenagem ao ‘Super Zé’, um cara que, dentro de campo, sempre mostrou o que é o Corinthians, um símbolo do povo, da raça, da entrega, da superação. Eu acompanhei a trajetória dele com meu avô, depois meu pai, tive o prazer de estar perto dele mesmo pequeno, e pude entender, acompanhar sua história e tudo o que ele representa para nossa torcida”, disse Duilio.

Zé Maria se junta a outros ídolos que têm um busto como homenagem no clube, como Neco, Cláudio, Baltazar, Luizinho, Sócrates, Rivellino, Teleco, Ronaldo Giovaneli, Marcelinho Carioca e Wladimir.