Botucatu receberá ‘Encontro dos Famosos’ com Vampeta, Amaral e Aloísio Chulapa

Estão confirmados o ex-meia Vampeta, o atacante Aloísio Chulapa e o volante Amaral

Da Agência Futebol Interior

A choperia Viracopos, em Botucatu, receberá no dia 16 de novembro, a partir das 20h, o ‘Encontro dos Famosos’ que contará com nomes importantes do futebol brasileiro. Estão confirmados o ex-meia Vampeta, ex-Corinthians, o atacante Aloísio Chulapa, ex-São Paulo, e o volante Amaral, ex-Palmeiras.

O encontro será de muita resenha e revelações. Os craques prometem contar histórias marcantes de suas passagens pela seleção brasileira e, claro, das polêmicas de fora e dentro das quatro linhas. O evento ainda terá a participação especial do grupo Aikitá, com muito samba e pagode.

Vampeta tem 47 anos e foi revelado pelo Vitória. Passou por muitos clubes como Fluminense, Inter de Milão, PSG, Flamengo, Goiás, dentre outros, mas fez história no Corinthians ao conquistar o Mundial de 2000. Foi pentacampeão mundial com a seleção brasileira.

Aloísio, 48 anos, começou no CRB e passou por Flamengo, Guarani, Goiás, PSG, Atheltico, Ceará, Vasco, São Paulo, e muito mais. Viveu a melhor fase da carreira no Tricolor Paulista, onde foi tricampeão nacional e campeão mundial de 2005.

Amaral, 48, começou no próprio Palmeiras, tendo conquistado três títulos estaduais e dois nacionais. Jogou ainda por Corinthians, Grêmio, Vasco, dentre outros. Além de ter passagens marcantes pela seleção brasileira.