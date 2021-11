Carro tomba após colisão na Avenida Santana

Cruzamento possui sinalização e semáforo

Da Redação

Um Volkswagen Gol tombou após colisão com um Chevrolet Celta no cruzamento das Avenida Santana com a Rua Coronel Fonseca, no Centro de Botucatu.

O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, 12 de novembro. Segundo relatos, o Celta seguia pela Coronel Fonseca em direção ao Centro, quando colidiu com o Gol, que seguia pela Avenida Santana. O cruzamento possui sinalização e semáforo.

Ambas as motoristas foram socorridas e tiveram ferimentos leves. A condutora do Gol foi encaminhada ao Pronto Socorro Adulto.

O trânsito ficou interrompido por alguns minutos. Polícia vai apurar as causas do acidente.