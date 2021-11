Hospital de São Manuel contará com novo tomógrafo

Equipamento custou R$ 930 mil que passará atender a população após concluída a fase de instalação e testes

Da Redação

A Administração Municipal, através da Diretoria de Saúde, adquiriu um aparelho de tomografia computadorizada que está sendo instalado no hospital local através de parceria formalizada entre as partes. O tomógrafo atenderá a demanda da população de São Manuel e custou R$ 930 mil que passará atender a população após concluída a fase de instalação e testes.

Na manhã desta sexta-feira (12), o prefeito Ricardo Salaro, acompanhado dos diretores municipais Patrícia Rossanesi (Saúde) e Tony Forti (Comunicação), conheceram o novo aparelho adquirido e suas novas instalações, que foram construídas com auxílio da Usina São Manoel. No hospital, foram recebidos pelo presidente Walter Boccardo e pelo diretor-clínico Dr. Kandir Dinhane.

O aparelho de tomografia era um objetivo antigo do hospital local que passa por um processo contínuo de transformação, desde a inauguração das novas dependências do Pronto Socorro Municipal, cujos recursos vieram provenientes do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal.

Durante toda a pandemia do Covid-19, o hospital teve homologado pelo Ministério da Saúde leitos de UTI que foram fundamentais para salvar muitas vidas e ainda instalou um Pronto Atendimento exclusivo para os casos gripais. Esse trabalho conjunto com a Diretoria Municipal de Saúde não deixou sem atendimento nenhum morador da Comarca, constituída pelos moradores de São Manuel, Pratânia e Areiópolis. A Saúde e o hospital trabalham junto a DRS de Bauru para que esses leitos de UTI sejam mantidos para o atendimento geral do hospital, o que possibilitará a realização de diversas cirurgias de baixa e média complexidade na casa de saúde.

A Administração Municipal vem investindo e comprando serviços no hospital local, que também está investindo em novos equipamentos e deve começar, dentro de pouco tempo, a realizar hemodiálise com aparelho recentemente adquirido. Também já se encontra em funcionamento um novo e moderno aparelho de raio-X digital adquirido pela administração municipal para atendimento da população da comarca.

O próximo passo para tornar nossa casa de saúde ainda mais moderna é a aquisição de um aparelho de ressonância magnética, o que já vem sendo estudado.