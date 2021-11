Internações por COVID-19 em SP caem 13% nos primeiros dias de novembro

Número é 10 vezes menor com relação ao pico da pandemia

Da Redação

SP tem hoje 2.791 pacientes internados em todo o Estado por Covid-19, sendo 1.245 em unidades de terapia intensiva e 1.546 em enfermaria. O número total é 13% menor que o registrado no dia 1º de novembro, mostrando a redução dos impactos da pandemia e os resultados da vacinação. O número é 10 vezes menor com relação ao pico da pandemia.

As taxas de ocupação também seguem a tendência de queda das internações e registraram hoje 23,42% no estado e 29,35% na Grande São Paulo.

Com relação aos demais dados da pandemia, SP tem hoje 4.420.263 casos, sendo que 4.246.263 pessoas tiveram a doença e já estão recuperadas. Do total de internados, 456.857 estão recuperados e tiveram alta hospitalar.

Entre os óbitos registrados na pandemia há um total de 152.953, sendo 414 com investigação concluída nas últimas 24h. Os dados desta sexta-feira trazem um acumulado de diversas semanas epidemiológicas, que após as mudanças da API do sistema Sivep-gripe do Ministério da Saúde (MS) tinham ficado represados no sistema federal. A pasta estadual questionou o MS nestes últimos dias se havia alguma instabilidade ou anormalidade quanto a extração dos números, mas não obteve retorno.

Deste total de óbitos registrados hoje, 97 são da atual semana epidemiológica que termina neste sábado (13), portanto a semana tem uma média diária 19 óbitos (7/11 a 11/11), consolidando a tendência de redução dos indicadores da pandemia. Os demais óbitos ocorreram nas semanas epidemiológicas anteriores.