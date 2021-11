Rio Bonito receberá nova apresentação de jazz neste sábado (13)

Apresentação estará a cargo do músico Samuel Ramos

Da Redação

A Secretaria de Cultura, em parceria com a Secretaria Adjunta do Turismo, leva ao Rio Bonito, neste sábado, 13, às 17h30, mais uma apresentação de jazz na orla do balneário.

A apresentação estará a cargo do músico Samuel Ramos e é aberta a todos os moradores e turistas.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Rua General Telles, 1040, Centro (Prédio da Pinacoteca Fórum das Artes)

Telefone (14) 3811-1470

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamin Constant, 470, Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1490