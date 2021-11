Rodoserv abre contratação temporária de funcionários para postos na Casstello Branco

Postos de trabalho serão distribuídos nas 3 unidades do Rodoserv (Star, Stop e Sorriso)

Da Redação

O Grupo Rodoserv anuncia a abertura de 50 postos de trabalho temporário com início para o mês de dezembro, em suas unidades na rodovia Castello Branco. As vagas são para atendente de lanchonete, frentista, auxiliar de limpeza, garçom e auxiliar de cozinha.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site www.postosrodoserv.com.br e cadastrar seu currículo. Lá, ele ficará informado sobre todos os detalhes da vaga. Lembrando que é desejável experiência com atendimento ao público e também no desempenho das atividades específicas, além de ensino médio completo ou cursando.

Os postos de trabalho serão distribuídos nas 3 unidades do Rodoserv da Castello Branco (Star, Stop e Sorriso), em todos os turnos e terão duração de 3 meses, com possibilidade de efetivação. Também serão abertas vagas para PCD (pessoas com deficiência).

Sobre o Rodoserv

Sempre em busca da excelência no atendimento e garantia da qualidade dos produtos, o Grupo Rodoserv é referência do setor. As unidades oferecem uma gama de serviços aos clientes, cada uma com seus diferenciais e particularidades, que vão desde restaurantes, lanchonetes, postos de combustíveis, lojas de conveniência, padarias, mercados, serviços automotivos até hotel, casa de shows e cinema. Com 49 anos de atuação, o grupo é composto por quatro unidades de postos de serviços nas rodovias Castello Branco e Marechal Rondon são eles: Rodoserv Sorriso, Rodoserv Star, Rodoserv Stop e Alameda Rodoserv Center (Bauru).