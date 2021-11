Sabesp terá horário especial de atendimento no feriado

Agências físicas estarão fechadas em todo o Estado

Da Redação

Na segunda-feira, 15 de novembro, a Central de Atendimento, telefone 0800-0550195, funcionará das 6h às 0h, e o telefone para emergências 195 funcionará 24h. As agências físicas e quiosques presenciais estarão fechados. No feriado, o atendimento online pelo chat pode ser feito das 8h às 21h, pelo link: https://sabesp-chat.sabesp.com.br/#/.

Na Agência Virtual (https://agenciavirtual.sabesp.com.br/home) e no Sabesp Fácil (https://sabespfacil.sabesp.com.br/), o atendimento é 24h, todos os dias da semana. Em ambos é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços.

A Ouvidoria não terá atendimento no feriado de 15 de novembro. Na terça-feira (16/11), o atendimento telefônico (0800 055 0565) funciona no horário normal, das 8 às 18h. A Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482) terá atendimento no feriado das 6h às 0h.

No sábado, 13/11, a Central de Atendimento funcionará das 6h às 17h, e o telefone para emergências 195 funcionará 24h. Também é possível agendar atendimento presencial nas unidades da Sabesp pelos sites: Agenda SP (https://sabesp.agendasp.sp.gov.br/eagenda.web/SABESP/) e Poupatempo (http://www.poupatempo.sp.gov.br/).

No domingo, 14/11, a Central de Atendimento funcionará das 6h às 17h, e o telefone para emergências 195 funcionará 24h. As agências físicas estarão fechadas.