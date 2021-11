São Manuel libera o tráfego em ruas revitalizadas do Centro

Inauguração das obras de revitalização do acontecerá no dia 1º de dezembr

Da Redação

As obras de revitalização no centro da cidade nas Ruas XV de Novembro e Moraes Gordo proporcionaram a construção de calçadões, novo ponto coberto para os taxistas e ainda com o plantio de palmeiras adultas, além de colocação de floreiras e nova iluminação.

Elas foram iniciadas pela quadra da Rua XV de Novembro, cruzamento com a Rua Coronel Joaquim Floriano, mais especificamente, pelo local onde ficavam estacionados os táxis que servem à população da cidade.

Na extensão da Rua XV, as obras foram concluídas e a equipe da Diretoria de Gestão e Serviços providenciava na tarde desta sexta-feira, 12, a limpeza do local, enquanto que funcionários do Setor de Trânsito finalizavam a sinalização de solo e colocação de placas.

A velha Rua Moraes Gordo também passou por revitalização com a construção dos calçadões na revitalização deste importante coração do centro comercial está sendo finalizada, proporcionando mais conforto e segurança na locomoção da população.

O tráfego de veículos na Rua XV de Novembro foi liberado nesta semana e a inauguração das obras de revitalização do centro da cidade deverá acontecer no dia 1º de dezembro, juntamente com a decoração das festas natalinas.