Alunos da rede estadual passam por atividades sobre pássaros e meio ambiente

Visita didática ocorreu durante duas aulas da disciplina Eletiva “Biodiversidade e Sustentabilidade”

Da Redação

O ex-aluno do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB), Vinícius Nunes Alves, hoje professor da rede básica estadual de ensino pela Diretoria de Ensino de Botucatu, organizou junto com a professora pesquisadora do IBB, Silvia Mitiko Nishida, uma intervenção didática do projeto de extensão “Passarinhando: educação ambiental e conservação” para uma turma do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Euclides de Carvalho Campos.

A visita didática ocorreu durante duas aulas da disciplina Eletiva “Biodiversidade e Sustentabilidade”, pela qual Vinícius é responsável, e contou com a participação da professora Silvia, coordenadora do projeto. Também estiveram presentes monitores que são estudantes de graduação e de pós-graduação do Laboratório de Etologia do Instituto de Biociências: Ana Clara Fernandes Gomes, Eduardo Augusto Terra Rossi de Barros, Fabiano Godoy Junior, Gustavo Toledo Bacchim e Laís Freitas Lopes.

A equipe abordou, com auxílio de modelos didáticos e banners, um pouco de adaptações para o voo, problemas com tráfico, estados de conservação e funções ecológicas como polinização de flores e dispersão de sementes que caracterizam o grupo taxonômico das aves. Após a teoria que já foi interativa, principalmente quando os estudantes precisaram associar a morfologia do bico com tipo de dieta, a turma foi para a área verde da escola para instalar dois comedouros de aves – um para espécies frugívoras e outro para espécies granívoras.

Para Silvia, o convite do Vinícius foi uma oportunidade de apresentar o projeto Passarinhando para uma escola estadual de Botucatu e, ainda, em uma turma que participou ativamente da discussão, seja acertando ou errando as perguntas feitas sobre características das aves modernas – os dinossauros que não morreram.

“Foi muito empolgante conversar com essa turma participativa. Enfatizamos a relevância das relações de interdependência dos seres vivos. Destacamos o papel das aves na polinização e na dispersão de sementes de plantas nativas e lembramos o nosso papel crucial na conservação dos recursos naturais e estimulamos a observação de aves livres em nosso entorno. O Prof Vinícius percebeu uma grande oportunidade na área verde da escola e esperamos que nos contem sobre as diferentes espécies de visitantes nos comedouros e na área verde”, acrescentou Silvia.

Vinícius comentou sobre a importância da escola se abrir para atividades de extensão universitárias. “Ter algumas aulas diferenciadas em parceria com a universidade deixa a experiência escolar dos adolescentes mais diversificada, atualizada e interessante. Além disso, esse tipo de intervenção didática combina muito com a proposta da minha disciplina eletiva, estimulando a curiosidade desses estudantes pela biodiversidade que nos rodeia, seja em casa, na rua ou na escola Cevila que possui uma área verde relativamente grande, com diversas árvores frutíferas e provavelmente com visita de muitas aves”, finalizou.