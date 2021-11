Botucatu tem aumento em infecções por Covid-19 na semana

Média foi de 2,14 caso por dia

Botucatu teve o registro de quinze casos de Covid-19 na última semana, conforme boletim emitido neste sábado, 13 de novembro, pela Secretaria Municipal de Saúde. A média foi de 2,14 caso por dia.

Valor representa aumento de 87,5% em comparação com a semana epidemiolígica anterior, quando cinco moradores foram infectados pelo novo coronavírus.

Botucatu tem mostrado números baixos de novas infecções, se aproximando da semana de 19 a 25 de abril de 2020, ainda no início da pandemia. Naquele período, treze moradores haviam contraído o novo coronavírus e, as semanas posteriores marcaram picos da doença.

A queda no quadro de infecções mostra também respiro no sistema de saúde. Até este sábado, a taxa de ocupação em leitos UTI para Covid no Hospital das Clínicas estava em 22% (sete de quarenta leitos), sendo que a unidade recebe pacientes de todo o interior. Já a rede privada de saúde tem ocupação em 10% dos 20 leitos.