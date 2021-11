Comissão da Câmara deve convidar secretários municipais para debater perturbação do sossego em Botucatu

Objetivo é transformar a legislação vigente na cidade que trata da perturbação do silêncio e afins

Na quarta-feira (10/11) a Comissão Temporária da Perturbação do Silêncio se reuniu para organizar os convites que serão feitos a secretários municipais – Secretário do Verde e Secretário de Segurança – a fim de que possam trazer informações sobre o tema e ajudar a transformar a legislação vigente na cidade que trata da perturbação do silêncio e afins.

A perturbação do sossego está tipificada, em âmbito municipal, pela Lei 4127, de 2000, e que no artigo 1º especifica que na “área Urbana de Botucatu é proibido perturbar o sossego e o bem-estar públicos e da vizinhança com a emissão de sons de qualquer natureza e vibrações que ultrapassem os níveis fixados para as diferentes zonas de uso e horários pela presente lei, sem prejuízo da legislação federal e estadual respeitante à matéria, prevalecendo a mais restritiva”. As multas podem variar de R$ 100 a R$ 1000.