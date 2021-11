Curso de segurança em instalações e eletricidade ainda tem vagas disponíveis

Os interessados podem se inscrever até quarta-feira, 17

Da Redação

O curso gratuito de Aperfeiçoamento Profissional Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade – NR10 está com vagas remanescentes.

A capacitação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) foi contratada pela Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. A proposta do município é qualificar a mão de obra local.

Os interessados podem se inscrever até quarta-feira, 17. As aulas acontecem de 20 de novembro a 11 de dezembro.

O conteúdo será ministrado aos sábados nos dias 20, 27, 4 de dezembro e 11 de dezembro das 8 às 17 horas.

Também estão previstas aulas nos dias 23 e 24 de novembro, terça e quarta-feira, das 18 às 22 horas.

Onde se inscrever

As matrículas devem ser feitas das 9 às 16 horas no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (Cate). O órgão fica na Casa do Cidadão (Rua Bahia, nº 1580, centro de Avaré).

O interessado precisa ter no mínimo 18 anos e já ter concluído Nível Fundamental. Os documentos para a inscrição são o RG, CPF, comprovante de residência, Histórico Escolar (Ensino Fundamental) e declaração de baixa renda escrita a próprio punho.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (14) 3732-1923 e (14) 98204-0788.